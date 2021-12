ASCOLTA L'ARTICOLO

L’avvocato Gianni Dell’Aiuto, autore del libro “Homo Googlis” sarà ospite giovedì a Castelvetrano in due distinti appuntamenti. Alle 11 presso il Liceo Scientifico “M. Cipolla” relazionerà al convegno sul tema “Educazione digitale. Proteggere noi stessi e i più deboli dai pericoli della rete”. Alle 17,30, presso la libreria Mondadori point di piazza Carlo d’Aragona, presenterà il suo libro. Il testo racconto dei tempi d’oggi. Secondo l’autore l’homo Googlis è il vero protagonista della rivoluzione digitale che, a differenza del suo antenato primitivo che usciva dalle caverne, vive chiudendosi nelle comodità della sua casa e si fa consegnare, passivamente, a domicilio i risultati del progresso.

L’homo Googlis rispecchia tutti noi nei comportamenti quotidiani: primo gesto al mattino controlliamo le notifiche sullo smartphone. Quella che fa l’avvocato Dell’Aiuto in questo libro è un’analisi disincantata e a tratti ironica del nuovo modo di vivere, passando da Platone ad Alessandro Manzoni, per far capire come l’homo Googlis siamo tutti noi.

AUTORE. Redazione