E’ iniziato ieri a Castelvetrano il campo organizzato dall’associazione “Eco Risveglio” con il supporto della in collaborazione con Happy Hope, Croce Rossa – Comitato di Castelvetrano, Pro Loco Castelvetrano-Triscina ed il gruppo giovani della parrocchia Santa Lucia “Amici del Colibrì”. Il nome “Eco Risveglio” rappresenta a pieno l’essenza che i volontari intendono effondere attraverso le attività dell’Associazione. Un risveglio spirituale che “tocca” l’essere e coinvolge la consapevolezza e l’amore per l’eco quindi la nostra vera casa:“Madre Terra”; eco (anche da “ecologia”) cioè lo studio delle interazioni tra gli organismi e l’ambiente.

Ed il primo dei 10 giorni di “Un Campo per Amare” è stato come un piccolo “seme” che è ha fatto capolino nelle menti di chi ha pensato questa iniziativa. Un’occasione per i bimbi di Castelvetrano di trascorrere una piccola vacanza all’insegna della socialità, del gioco, della creatività, facendo “riprendere vita” con le loro voci, la loro allegria, il loro entusiasmo alla villa “Falcone e Borsellino”. L’iniziativa è rivolta a bambini dai 6 ai 10 anni nelle giornale di lunedì, martedì e giovedì dalle 8:30 alle 13:30, il mercoledì dalle 8:30 alle 18:30 (con pranzo incluso). Il campo è gratuito per tutti i beneficiari. In vista del Progetto un gruppo di volontari del comitato di Castelvetrano della CRI si è prodigato per bonificare la Villa Falcone Borsellino di Castelvetrano da arbusti e rovi che avrebbero messo in pericolo i giovani ospiti del campo.