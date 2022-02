ASCOLTA L'ARTICOLO

Nell’ambito del Progetto FAI Scuola, che ha visto coinvolte le classi: 1^C e 1^E della Scuola Secondaria di 1° grado dell’istituto, giovedì 10 febbraio 2022, nell’Aula Magna della sede centrale, si è svolta la premiazione del Contest fotografico “Cogli il dettaglio” tramite collegamento da remoto con la delegazione FAI di Castelvetrano e con una rappresentanza degli apprendisti Ciceroni del Liceo Classico. Sono state premiate le foto più significative e originali scattate dagli alunni durante la visita al centro storico della città, svoltasi nel mese di novembre. Il contest si inserisce nell’Evento Nazionale “Giornate FAI per le Scuole” che permette agli studenti di mettersi in gioco in prima persona per scoprire il patrimonio storico-artistico delle loro città, accompagnati da altri studenti, gli Apprendisti Ciceroni.

Gli studenti hanno avuto l’occasione di fare un’insolita e coinvolgente esperienza di “educazione tra pari” in giornate di apprendimento e formazione vissute fuori dagli edifici scolastici. Il duplice obiettivo di tale percorso è stato quello di far conoscere ai ragazzi e ai docenti accompagnatori luoghi meno conosciuti, aperti in maniera esclusiva e consentire agli Apprendisti Ciceroni di fare un’importante esperienza di divulgatori di conoscenza per i loro coetanei. Una vera e propria educazione tra pari che trasforma i ragazzi in protagonisti dell’iniziativa. Educare i giovani alla cittadinanza attiva, stimolando la conoscenza del proprio territorio e delle bellezze che ne fanno parte, tramite uno scambio educativo, è di certo uno degli obiettivi didattici che la scuola si prefigge di raggiungere, anche attraverso lo stretto rapporto con il territorio che fa dell’Istituto Capuana Pardo una “scuola aperta”. Il particolare momento storico che tutti noi stiamo vivendo ma i cui effetti negativi sono evidenti soprattutto tra i più giovani, ci porta a riflettere sulla necessità che la scuola si apra all’esterno ed accolga progetti che permettano uscire dalle aule scolastiche per apprendimenti diversificati ed esperienze di cittadinanza attiva.

Il progetto ha infatti prediletto località da raggiungere a piedi e luoghi da vistare all’aperto. Al contest “Cogli il Dettaglio”, promosso dal gruppo FAI Castelvetrano, hanno avuto accesso, con i loro scatti fotografici, gli studenti che hanno partecipato alle visite guidate in occasione delle Giornate FAI. Vincitori del contest sono le alunne della classe I C, Beatrice Troina e Sara Dilluvio. Meritevoli sono stati considerati anche i lavori di Roberta Mandina e Greta Mognarelli della classe I E. Ai vincitori del contest è stata consegnata una stampa dello scatto con un commento da parte della giuria. Inoltre i ragazzi avranno la possibilità di prendere parte agli incontri formativi propedeutici alle Giornate di primavera 2022 in cui, peraltro, potranno sperimentarsi nel ruolo di Ciceroni. La dirigente dell’istituto Anna Vania Stallone si è congratulata con gli alunni e con i docenti che li hanno guidati egregiamente, la prof.ssa Laura Santangelo e la prof.ssa Giusy Passerini.

AUTORE. Redazione