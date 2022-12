ASCOLTA L'ARTICOLO

Circa 200 persone hanno già aderito alla raccolta fondi avviata lo scorso mese da un gruppo di genitori di Castelvetrano che tramite la piattaforma gofundme ha lanciato il progetto “Amiamo Castelvetrano”. L’obiettivo è quello di realizzare un parco giochi innovativo, sicuro e inclusivo, dove i bambini possano confrontarsi, socializzare e condividere. Un servizio tanto atteso dalla comunità che presto diventerà realtà.

Subito dopo l’avvio della raccolta fondi i promotori dell’iniziativa hanno iniziato un dialogo con il Comune di Castelvetrano per individuare un’area dove realizzare il parco giochi. Lo spazio è stato individuato e grazie all’impegno di un volontario è stato già bonificato. Si tratta dell’ambia area verde comunale che si trova lungo la Via Tommaso Lucentini, nelle immediate vicinanze del campo alternativo “Franco Lombardo” affidato all’Asd Polisportiva Aurora di Castelvetrano che ha manifestato l’intenzione di collaborare per garantire sicurezza e decoro al parco giochi.

La somma raccolta tramite la piattaforma online è di oltre 4.700€ alla quale si aggiungono altri contributi di liberi cittadini ed attività locali. Chi volesse partecipare alla raccolta fondi può farlo cliccando su questo link https://www.gofundme.com/f/realizzazione-parco-giochi o contattando il recapito Whatsapp 3923002619

AUTORE. Redazione