ASCOLTA L'ARTICOLO

È venuto a mancare oggi, venerdì 9 dicembre, in modo inaspettato all’età di 67 anni il prof. Stefano Impallari, docente H, (diversamente abili). Per molti anni è stato impegnato nel sociale presso il centro diurno di riabilitazione psichiatrica dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Padre e marito esemplare, si è dedicato con amore e dedizione alla famiglia, ai figli e ai nipoti. Una vita di volontariato e di servizio ai più deboli. Amato e stimato dalla comunità castelvetranese. La famiglia per un ultimo saluto si unirà, per ricordarlo con affetto, sabato 10 dicembre ore 15.30 presso la chiesa di San Giovanni Battista.

AUTORE. Redazione