“Nostro malgrado ieri dopo diversi anni di sofferenza è venuta a mancare nostra madre, in seguito al peggioramento della sua malattia” con queste parole Lorenzo e Giuseppe Leone danno notizia della scomparsa della madre, la Dott.ssa Rosaria Leggio, da tutti conosciuta come Rossella. Una donna molto attiva sia nel sociale che nel mondo medico, era psichiatra ed è stata fondatrice e responsabile del Centro Diurno di riabilitazione psichiatrica dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. E’ scomparsa oggi all’età di 60 anni lasciando nella memoria di chi l’ha conosciuta l’immagine di una donna di grande umanità e generosità. “Nel dispiacere e cercando di tenere sempre vivo il suo ricordo domani ci uniremo per darle l’estremo saluto presso la chiesa San Francesco da Paola di Castelvetrano alle ore 16:00″ questo l’invito dei figli.

AUTORE. Redazione