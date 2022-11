ASCOLTA L'ARTICOLO

Ora c’è l’ufficialità: l’onorevole Nicola Catania, sindaco di Partanna, è il vice presidente del gruppo parlamentare Fratelli d’Italia all’Assemblea Regionale Siciliana. Lo hanno eletto mercoledì 30 novembre i deputati del gruppo, insieme all’onorevole Giorgio Assenza di Comiso che farà da capogruppo. Segretario è stato, invece, eletto il giovane Marco Intravaia che, nella passata legislatura, è stato segretario particolare del Presidente della Regione Nello Musumeci. «Ringrazio l’intero gruppo parlamentare per avermi eletto – ha detto l’onorevole Catania – per me rappresenta un ruolo di responsabilità che affronterò con impegno e determinazione». L’onorevole Catania già la settimana scorsa è stato eletto vice Presidente vicario della Commissione per l’esame delle attività dell’Unione Europea (Commissione Ue), e componente della III Commissione permanente Attività produttive.

AUTORE. Redazione