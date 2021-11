ASCOLTA L'ARTICOLO

​Nuovo look per A29 E.S.Co., il sito è profondamente rinnovato dal punto di vista grafico e tecnologico per dare una risposta sempre più veloce ed efficace alle richieste dei clienti, professionisti e all’evoluzione digitale. Il nuovo sito www.a29srl.it è strutturato per rispondere alle necessità di questa era digitale, improntata ai dispositivi mobili. Accessibile da qualsiasi piattaforma tecnologica, dal pc allo smartphone al tablet, il sito è un contenitore di informazioni e di tutte le soluzioni energetiche e servizi rivolti sia ai clienti privati che aziende. Sono molte le nuove funzionalità che, con un semplice click, possono essere attivate. Il nuovo sito è stato concepito secondo i più recenti criteri di customer experience, con percorsi di navigazione immediati e fortemente orientati all’invito all’azione o al reperimento di informazioni utili agli utenti. Una delle novità più rilevanti viene incontro alle esigenze dell’utente evoluto della rete: da diversi anni in Italia e nel mondo in generale, il numero di utenti che accede a Internet tramite dispositivi mobili è superiore al numero di persone che naviga solo da desktop. Per questo motivo l’azienda ha creato un sito responsive, ovvero immediatamente e automaticamente adattabile ogni dispositivo (smartphone, tablet, desktop, etc.). Uno dei tanti obiettivi del rinnovamento è quello di fornire ai propri clienti un servizio informativo completo, chiaro e facilmente fruibile.

Grazie all’ampia offerta di soluzioni energetiche, l’utente può scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze specifiche per efficientare il proprio immobile o azienda. Il sito è una vera e propria vetrina virtuale in cui tutti gli utenti possono reperire le informazioni relative al mondo A29 E.S.Co., corredate da immagini. “Una comunicazione efficace è essenziale per la crescita dell’azienda – dichiara il Dott. Luca Timpone, Responsabile Marketing di A29 – “Il costante sviluppo delle tecnologie digitali ci obbliga a innovarci sempre di più, creando nuove strategie di comunicazione e soprattutto adottando tecnologie innovative che rispondono ai più alti standard tecnologici. “Il nuovo sito avrà un ruolo assolutamente fondamentale contribuendo a farci muovere in modo più rapido e intelligente verso il nostro fine ultimo. Il 2022 porterà sicuramente entusiasmanti novità per l’azienda e i suoi collaboratori.

Detto ciò, sapevamo di dover dimostrare agilità con la nostra presenza digitale al fine di mantenere il nostro stretto rapporto con i clienti di oggi. Negli ultimi mesi, A29 E.S.Co. ha lavorato diligentemente per rivitalizzare la propria tecnologia. Siamo convinti che il nostro nuovo sito web ci consentirà di interagire con i nostri clienti in modo più convincente e intuitivo – afferma il Dott. Luca Timpone -, poiché offrirà al cliente un’esperienza digitale nettamente superiore a quella precedente. Il lancio del nuovo sito web fa parte di un piano complessivo di investimenti strategici in tecnologia e processi, che sta gettando fondamenta solide e flessibili in vista di future migliorie.”

“Un sentito ringraziamento va all’agenzia Giba Comunicazione (link: https://gibacomunicazione.com/ ), un’agenzia pubblicitaria nata nel 2012 a Firenze, dall’unione di profili provenienti da vari settori: consulenza marketing, web agency. Un mix di persone con interessi e background diversi, ma uniti da una forte passione per il proprio lavoro.”

AUTORE. Redazione