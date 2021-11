ASCOLTA L'ARTICOLO

Questa mattina è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Kamel Zarga noto chef di origini tunisiche che insieme alla sua famiglia viveva da molti anni a Castelvetrano. Era stato per molti anni cuoco del noto ristorante Baffo’s Castle sulla SS115 prima di iniziare l’attività in proprio con il ristorante La Rustica in Via Pigafetta, a pochi passi dal Parco Archeologico di Selinunte. Attività che ha portato avanti per circa 20 anni fino a quando ha dovuto lasciare l’attività di cuoco per motivi di salute. “Ciao amico fratello -scrive oggi un suo amico, Santo Denaro – ti porti appresso un pezzo del mio cuore. Il tuo sorriso è il tuo ottimismo mi mancheranno da morire”

AUTORE. Redazione