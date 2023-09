Matteo Messina Denaro, 61 anni, è morto stamattina. Si conclude così la vita del boss castelvetranese, ultima “primula rossa” che per 30 anni è riuscito a sfuggire alla cattura. La morte è avvenuta presso l’ospedale di L’Aquila dove dall’8 agosto si trovava ricoverato e da dove non è mai più uscito per far ritorno in carcere. Le condizioni di salute sono, via via, peggiorate sino alla morte di stanotte. Negli ultimi giorni, visto il peggiorare delle condizioni, il capomafia è stato prima sottoposto alla terapia del dolore, poi sedato. Da ieri sera i medici avevano sospeso l’alimentazione. Secondo quanto scrive l’Ansa al capezzale del capomafia ci sono state la nipote e legale Lorenza Guttadauro e la giovane figlia Lorenza, riconosciuta recentemente ed incontrata per la prima volta nel carcere di massima sicurezza dell’Aquila nello scorso mese di aprile.