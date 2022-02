ASCOLTA L'ARTICOLO

Va via un pezzo di storia di Castelvetrano. E’ morto Antonio Bassani, da tutti conosciuto come Don Totò o Zù Totò. Ne da notizia la figlia Enza che sui social ricorda come il padre fosse da tutti riconosciuto come il Re della granita di limone.

Un vero pezzo di storia del 900 Castelvetranese. Nel 2008 allo storico gelataio è stata anche consegnata una onorificenza dall’ex sindaco Gianni Pompeo per aver deliziato la collettività con la sua unica ed inimitabile granita di limone. Un riconoscimento che giunse a 70 anni di carriera. Impossibile dimenticare il suo tipico carretto colorato e le sue classiche esclamazioni: “Fresca che bella, briosciarella bella”. IL segreto della sua granita di limone? Il giusto dosaggio tra acqua, zucchero ed i limoni dei suoi campi freschi e raccolti ogni giorno. Ricetta gelosamente custodita dai figli che continueranno a deliziarci con la storica granita.

AUTORE. Redazione