Alla fine ha vinto il tumore col quale da anni combatteva. E’ morta ieri sera Marilena Monti, originaria di Castelvetrano ma da decenni residente a Palermo. Scrittrice, regista, per anni è stata direttore artistico del teatro Selinus di Castelvetrano, la sua città con la quale ha sempre mantenuto un vivo rapporto. Tanti sono stati i messaggi di cordoglio. “Oggi la Sicilia piange Marilena Monti. E io piango una persona che ho voluto tanto bene. Una grandissima cantautrice, una scrittrice immensa, una drammaturga come poche, un’attrice che così non ce ne sono più. Una compagna di viaggio che non dimenticherò mai. Con Salvatore Coppola, abbiamo girato la Sicilia a promuovere le mie “Siciliane”, e i suoi libri, di quelli che appena uno li leggeva restava incantato dalla musica del suo cuore. Che veniva voglia di vederli nelle collane dei grandi editori nazionali”, ha scritto Giacomo Pilati.

“Hai combattuto mille battaglie, tranne questa – scrive sui social l’amica Ermelinda Palmeri – perché il male che si era insediato dentro di te, non era il tuo nemico. L’avevi accolto come un fraterno inquilino, pensavi di blandirlo con l’unica arma che sapevi ben usare: la dolcezza delle tue parole. Invece lui è stato l’ennesimo amante traditore: ha preso possesso del tuo corpo, ha convissuto con te in silenzio, ma poi ti ha uccisa. Gli parlavi, gli raccontavi storie, come solo tu sapevi fare. Pensavi di sedurlo e addomesticarlo con la tua carezzevole e vellutata voce, respiro tragico e insieme soave melodia, che inteneriva i cuori, anche quelli più duri. Della durezza del suo non sei stata capace di proteggerti e difenderti…..e ti ha portata via con sé per sempre”.

AUTORE. Max Firreri