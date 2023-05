ASCOLTA L'ARTICOLO

“Basta ospedale, amici miei, anche se sono ancora qui e Natale non è stato semplice” scriveva Maria Giovanna Maglie sul suo profilo facebook negli ultimi giorni del 2022. La nota giornalista si è spenta oggi all’età di 70 anni mentre si trovava ricoverata al San Camillo di Roma. “Ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace” scrive l’amica Francesca Chaouqui, accanto a lei in ospedale. Una professionista del mondo del giornalismo con una lunga esperienza in ambito internazionale, spesso protagonista di dichiarazioni con convenzionali alimentate da una immensa cultura.

Maria Giovanna Maglie da tanti anni era legata sentimentalmente con il castelvetranese Carlo Spallino. E proprio nel nostro territorio è stata anche impegnata in politica. Nel 2008 è stata infatti assessore ai grandi eventi per la Provincia di Trapani durante la presidenza di Mimmo Turano.

Nata a Venezia, Maglie si trasferì a Roma nei primi anni sessanta. Iniziò a lavorare per l’Unità come inviata in America Latina occupandosi di politica internazionale. Nel 1989 fu assunta in Rai. Nel 1990, allo scoppio della prima guerra del Golfo, fu inviata in Medio Oriente per il TG2. Divenne poi corrispondente da New York fino al 1993. Lavorò per diversi quotidiani oltre che per Radio Radicale e Radio 24. Fu anche scrittrice: tra i suoi libri la biografia di Oriana Fallaci e alcuni saggi su argomenti di politica internazionale.

AUTORE. Redazione