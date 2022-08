ASCOLTA L'ARTICOLO

Approvato in aula la scorsa notte all’Ars, nell’ambito delle variazioni di Bilancio, un emendamento per finanziare, con 150 mila euro, la XX edizione della manifestazione Artemusicultura 2022, in programma a Partanna fino alla fine di settembre.

L’emendamento, predisposto dal sindaco Nicolò Catania, fatto proprio e presentato dall’On. Gaetano Galvagno che, per l’occasione ha presieduto anche la Commissione Bilancio, è stato votato da diversi deputati, tra cui l’On. Stefano Pellegrino, e accolto favorevolmente dal Governo regionale. La norma, quindi, assicura continuità e garantisce idonei standard di sviluppo socio economico e culturali in favore dell’area del Belice.

“Ringrazio sentitamente l’On. Gaetano Galvagno per essersi fatto carico dell’istanza del territorio belicino e in particolare della comunità di Partanna – dice il sindaco, Nicolò Catania – mostrando sensibilità politica e istituzionale. I ringraziamenti vanno anche a tutti i deputati che hanno votato favorevolmente l’emendamento proposto”.

AUTORE. Redazione