Aria di festa nel Parco delle Rimembranze di Castelvetrano questa mattina, nella Giornata Mondiale della Terra. Famiglie con bambini e giovani di tutte le età hanno preso parte alla mostra fotografica “scatti di primavera” , organizzata dalle associazioni AVO, Plastic Free, Enpa, Pro loco Castelvetrano Triscina, Boys Scout e Associazione di Danza Dea.

“Il Parco delle Rimembranze ordinato e pulito dal nostro verde pubblico – ha scritto oggi il sindaco Enzo Alfano sui social – si è ulteriormente arricchito delle piantine donate dai bambini della Scuola Primaria che queste associazioni hanno saputo coinvolgere”

“L’evento si proponeva di sensibilizzare – ha aggiungo il primo cittadino – i ragazzi di tutte le età al tema della sostenibilità ecologica, del riciclo e del rispetto dell’ambiente, oltre al tentativo di riavvicinare la cittadinanza, al Parco delle Rimembranze, quale spazio di cui la nostra comunità si deve riappropriare come luogo ideale per passeggiate spensierate per grandi e piccini. E’ stata riscontrata una forte e numerosa partecipazione. Un vivo ringraziamento a quanti si sono adoperati per la buona riuscita dell’iniziativa.

AUTORE. Redazione