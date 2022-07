ASCOLTA L'ARTICOLO

Gli ANCESTRAL, band di origine castelvetranese formata dai fratelli Mendolia, Domiziano e Massimiliano, rispettivamente basso e batteria, si esibiranno in qualità di unica band italiana al Festival Headbeangers Open Air (H:O:A). Si tratta di un prestigioso evento specializzato nel genere musicale “heavy metal” che viene organizzato ogni anno dal 1998, nel nord della Germania, ad Amburgo. L’evento attira ogni anno una folla numerosissima di fan della musica metal provenienti da ogni angolo di Europa e anche dal resto del mondo. Gli Ancestral suoneranno il 29 Luglio insieme a gruppi storici del genere come i californiani Vicious Rumors, i Pentragram, nome di culto delle scena mondiale, i britannici Praying Mantis, attivi dal’ 74 appartenenti alla NWOBHM e non ultimo con Uli Roth, celebre chitarrista noto per aver fatto parte degli Scorpions negli anni 70 e aver inciso i primi 5 album della band. Il festival registra ogni anno il tutto esaurito. Gli altri componenti della band sono il catanese Jo Lombardo, uno dei più apprezzati cantanti metal in Italia e il virtuoso chitarrista agrigentino Carmelo Scozzari.

AUTORE. Redazione