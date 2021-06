E’ un giovane di Castelvetrano il miglior difensore del campionato di calcio Primavera 1 TIM per gli Sportitalia Awards. Stiamo parlando di Antony Angileri che dopo essere lanciato dalla società ASD Castelvetrano Selinunte ha continuato la carriera in importanti club di calcio come il Palermo, la Juventus e l’Unione Calcio Sampdoria con la quale ha firmato il contratto nel luglio del 2019. Definito da molti il nuovo Bonucci, Angileri che è stato anche capitano della nazionale Under 16, ha sempre mostrato grande carisma in campo. Può ricoprire sia il ruolo di difensore centrale sia di centrocampista, essendo dotato di doti tecniche che gli permettono di destreggiarsi nello stretto e impostare l’azione. “Con la Sampdoria sto vivendo una bellissima esperienza che rimarrà indelebile nella mia vita – ha dichiarato il giovane dopo la premiazione – ringrazio ancora tutti coloro che hanno permesso tutto questo”. L’atleta 20enne durante il campionato 2020-2021 ha disputato 24 partite di campionato firmando anche tre reti contro Empoli, Spal e Ascoli.