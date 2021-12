ASCOLTA L'ARTICOLO

Il ponte “San Bartolomeo” di Castellammare del Golfo stanotte è crollato. La struttura in cemento armato ha ceduto stanotte e, per fortuna, al momento del crollo, sul ponte non c’era nessuna autovettura in transito. L’unica auto che stava per immettersi sul ponte è riuscita a fermarsi prima che i blocchi di cemento e asfalto finissero giù. Il ponte si trova nel tratto di strada che collega la spiaggia Playa con Alcamo Marina. Secondo un primo sopralluogo effettuato dai Vigili del fuoco il cedimento della struttura sarebbe da ricollegare alle piogge torrenziali degli ultimi giorni. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, carabinieri, Croce Rossa.

AUTORE. Redazione