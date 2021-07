Nell’attesa sul da farsi per l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup), bocciato dal consiglio comunale, stamattina (dalle 9,30) al teatro Selinus a Castelvetrano si terrà l’incontro con i 155 dipendenti potenzialmente interessati alla fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza, a fronte di una corresponsione di una indennità omnicomprensiva d’importo corrispondente a 5 anni della retribuzione già in godimento (misura riconosciuta unicamente ai soggetti per i quali gli anni al raggiungimento dei requisiti di pensione non è inferiore a dieci anni).