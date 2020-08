Nella giornata del 3 agosto 2020, nel corso della mattinata, i Carabinieri del Servizio Navale a bordo del Battello CC 405, hanno tratto in salvo due turisti, un uomo e una donna, rispettivamente di 33 e 32 anni, che si trovavano in pericolo a causa delle forti correnti marine.

Nello specifico, presso la Stazione Carabinieri di Favignana era pervenuta la segnalazione di un privato cittadino che rappresentava la presenza di due persone in difficoltà mentre si trovavano nello specchio acqueo antistante località balneare denominata “bue marino”, in Favignana.

L’equipaggio del battello, giunto tempestivamente nel tratto di mare interessato, constatava le effettive difficoltà dei bagnanti a raggiungere la loro imbarcazione ancorata a circa 200 mt. di distanza, provvedendo a soccorrerli e trarli in salvo.

Grazie al pronto intervento dei militari operanti, che ha scongiurato ulteriori e più gravi conseguenze, i turisti sono stati accompagnati a terra in buone condizioni di salute.

