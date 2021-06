Due zone di costa della frazione di Triscina sono non balneabili. Ad accertarlo è stato il Dipartimento di prevenzione-laboratorio di sanità pubblica della Regione che ne ha dato comunicazione al Comune di Castelvetrano. Di conseguenza il sindaco Enzo Alfano ha firmato un’ordinanza che dispone il divieto di balneazione. I due tratti di costa si trovano all’altezza della via 113 e della via 31.

«Per i prossimi giorni è previsto un nuovo sopralluogo dell’Asp Trapani per una ulteriore verifica delle condizioni di balneabilità delle aree interessate», ha puntualizzato l’assessore comunale Manuela Cappadonna.