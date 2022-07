Un sub francese di 59 anni è stato salvato grazie a un trattamento iperbarico ricompressivo effettuato presso la camera iperbarica dell’ospedale “Sant’Antonio Abate” di Trapani. Il paziente aveva accusato un malore dopo un’immersione nell’isola di Marettimo sabato scorso: era sceso a 30 metri e nel risalire non avrebbe rispettato i tempi di decompressione. Trasportato d’urgenza in camera iperbarica, il sub è stato tempestivamente sottoposto a un lungo trattamento iperbarico durato 5 ore, assistito dal medico Giuseppe Cuttone e dal tecnico iperbarico Giuseppe Fontana, entrambi castelvetranesi. Al termine della terapia iperbarica, il paziente è stato ricoverato in reparto per gli ulteriori accertamenti del caso. La camera iperbarica dell’ospedale “Sant’Antonio Abate” di Trapani è una delle due presenti in provincia di Trapani. L’altra (stagionale) è attiva sull’isola di Favignana.