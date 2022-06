ASCOLTA L'ARTICOLO

Venerdì 27 maggio presso il Centro di Riabilitazione VANICO, il Lions Club Castelvetrano ha organizzato l’Apericena di Beneficienza per contribuire alla raccolta fondi per la donazione di un Cane Guida a un non vedente. La serata ha visto la partecipazione di numerosi cittadini che hanno dimostrato grande sensibilità all’iniziativa.

Questo è stato possibile grazie alla disponibilità della famiglia Li Causi – Clemente che ha così consentito al Lions Club di accogliere nei Giardini del Vanico tutti coloro che hanno voluto contribuire alla donazione. Nell’arco della serata sono stati raccolti circa € 3.000,00 che contribuiranno sensibilmente alla donazione del cane guida, il cui costo è di circa € 12.000,00. Il cane donato viene addestrato presso il centro Lions dei cani guida di Limbiate (MI), che si occupa anche del periodo di affiancamento con il non vedente Il Componente Distrettuale del Comitato Cani Guida, Avv. Vito Signorello e il Presidente del Club Leonardo Parisi entusiasti della riuscita dell’evento hanno voluto ringraziare tutti i partecipanti.

AUTORE. Redazione