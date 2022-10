ASCOLTA L'ARTICOLO

Il Lions Club di Castelvetrano con il suo presidente il Dr. Antonino Scaduto il 27 Ottobre ha incontrato gli alunni della Scuola Media Don Bosco di Campobello di Mazara per far conoscere ai giovani come poter dare l’opportunità a chi non vede di avere maggiore autonomia ed indipendenza, ma anche tanto affetto e benefica compagnia. Il Servizio Cani Guida Lions è stato illustrato dal responsabile Nino Cervellone tramite la proiezione di un filmato con il quale si è potuto vedere come vengono addestrati i cani guida presso il centro di addestramento Lions di Limbiate (MB). La presenza di un labrador perfettamente addestrato ha reso ancora più interessante l’incontro ed ha molto stimolato i giovani che hanno visto appagata la loro curiosità.

AUTORE. Redazione