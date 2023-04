L’avvocato Maika Giacalone e l’architetto Pasquale Calamia sono gli ultimi due assunti a tempo indeterminato al Comune di Castelvetrano. I due professionisti facevano parte di due distinte graduatorie in altri Comuni: l’avvocato Giacalone era inserita nella graduatoria del Comune di Santa Ninfa (dove vinse il concorso nel 2021), mentre l’architetto Calamia era inserito nella graduatoria al Comune di Custonaci. Il Comune di Castelvetrano, così come prevede la legge, ha chiesto ai diversi enti locali della provincia disponibilità delle graduatorie per l’assunzione nei ruoli necessari e così sia Giacalone che Calamia (tutte due di Castelvetrano) sono stati assunti. La Giacalone lavorerà all’interno dell’Ufficio legale dell’ente, mentre Calamia nel settore tecnico.