ASCOLTA L'ARTICOLO

Il reparto di Oculistica dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano sarà riattivato. Lo garantisce il Commissario straordinario dell’Asp Trapani Vincenzo Spera: «Entro pochi mesi arriveranno due medici da altre aziende ospedaliere, così da riattivare i servizi dell’Unità operativa». Da mesi, dopo che gli ultimi medici in servizio sono andati in pensione, il reparto è fermo e il personale di servizio è stato, temporaneamente, distaccato in altri reparti.

I locali dell’Unità di Oculistica, intanto, stanno accogliendo il Consultorio familiare: «Nella struttura dove si trovava il Consultorio sono in corso alcuni lavori strutturali», spiega il Commissario. Così gli strumenti utilizzati da Oculistica (tra questi anche un microscopio operatorio dal valore di circa 120 mila euro) sono finiti in deposito in due stanze. Ma, secondo quanto affermato dal Commissario Vincenzo Spera, il reparto di Oculistica dovrebbe tornare operativo fra qualche mese. E l’attrezzatura al suo posto.

AUTORE. Redazione