Ben 2 locali di Castelvetrano sono stati selezionati per l’edizione 2020 del “Dance Music Awards”, una premiazione indipendente nata per individuare e valorizzare tutti coloro che operano nel mondo musicale dance.

Il premio si propone di sostenere e diffondere con prestigio il nome e la professionalità di quanti riescono a raggiungere per acclamazione attraverso un voto popolare la maggior affermazione.

Nella categoria “Miglior Disco/Club invernale d’Italia!” tra i 20 migliori locali in gara figura AREA 14 mentre nella categoria “Miglior Disco/Club estivo d’Italia!” figura il NIRVANA di Selinunte.

Non nascondono l’emozione gli organizzatori: Massimiliano Patti, Cosimo Rizzuto, Fabio Amodei e Martino Mantia: “Area14 è al fianco di alcuni dei colossi dell’intrattenimento nazionale. Ricevere questa notizia, per il secondo anno consecutivo, è stata un’emozione indescrivibile: tanti anni di sacrifici sono stati onorati con questi importanti riconoscimenti. Qualcuno si è finalmente accorto che in Sicilia si possono portare avanti brillanti progetti per l’intrattenimento.

Il nostro speciale ringraziamento va a tutte le persone che collaborano con noi e ad un pubblico che da sempre ci premia, settimana dopo settimana” Cosimo Rizzuto nonché amministratore legale della società ha ricevuto una nomination al Dance Music Awards nella categoria “Miglior Art Director 2019”.

E’ possibile VOTARE per i due locali cliccando sul seguente link

https://dancemusicawards.it/votazioni/vota-adesso/

Per rendere il voto valido si ricorda che: