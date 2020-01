Ben 2 locali di Castelvetrano sono stati selezionati per l’edizione 2020 del “Dance Music Awards”, una premiazione indipendente nata per individuare e valorizzare tutti coloro che operano nel mondo musicale dance.

Il premio si propone di sostenere e diffondere con prestigio il nome e la professionalità di quanti riescono a raggiungere per acclamazione attraverso un voto popolare la maggior affermazione.

Nella categoria “Miglior Disco/Club invernale d’Italia!” tra i 20 migliori locali in gara figura AREA 14 mentre nella categoria “Miglior Disco/Club estivo d’Italia!” figura il NIRVANA di Selinunte.

Non nascondono l’emozione gli organizzatori Cosimo Rizzuto, Massimiliano Patti, Martino Mantia e Fabio Amodeo: “Area14 è al fianco di alcuni dei colossi dell’intrattenimento nazionale. Ricevere questa notizia, per il secondo anno consecutivo, è stata un’emozione indescrivibile: tanti anni di sacrifici sono stati onorati con questi importanti riconoscimenti. Qualcuno si è finalmente accorto che in Sicilia si possono portare avanti brillanti progetti per l’intrattenimento.

Il nostro speciale ringraziamento va a tutte le persone che collaborano con noi e ad un pubblico che da sempre ci premia, settimana dopo settimana” – Cosimo Rizzuto, inoltre, ha ricevuto una nomination al Dance Music Awards nella categoria “Miglior Art Director 2019”.

E’ possibile VOTARE per i due locali cliccando sul seguente link

https://dancemusicawards.it/votazioni/vota-adesso/

Per rendere il voto valido si ricorda che: