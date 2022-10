ASCOLTA L'ARTICOLO

Domenica 2 ottobre 2022 presso il Palazzo del Turismo di Jesolo, in provincia di Venezia, si è tenuta la cerimonia di apertura del campionato mondiale Federkombat. I Campionati Mondiali 2022 di Kickboxing prevedono incontri di altissimo livello tecnico e agonistico, seppure in un clima di fair play, instauratosi fin da subito.

A gareggiare vestendo la maglia azzurra della Nazionale Italiana troviamo le 2 atlete del Team Marino Kickboxing, Roberta Alopari e Giada Basiricò. Roberta ha 14 anni e per lei questa è la seconda partecipazione con la Nazionale Italiana: essendo passata in prima squadra partecipa di diritto alla competizione mondiale che si sta svolgendo in questi giorni. Per Giada, invece, che di anni ne ha 12, questo è il debutto assoluto con la maglia azzurra e partecipa ai Mondiali in seconda squadra.

Entrambe le atlete, giovanissime, praticano questa avvincente disciplina da quattro anni e a loro vanno i nostri complimenti, con l’augurio di portare a casa il titolo mondiale.

AUTORE. Redazione