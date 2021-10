ASCOLTA L'ARTICOLO

All’Alberghiero Titone iscrizioni ai percorsi formativi – corsi di specializzazione di alta formazione Post Diploma ITS. L’ITS “Emporium del Golfo” organizza presso l’Istituto Alberghiero di Castelvetrano corsi di specializzazione di alta formazione post diploma ITS per la formazione di futuri professionisti nella mansione di:

• CORSO I – WINE EXPORT MANAGER 2.0

• CORSO II – TECNICO DELLA SOSTENIBILITÀ AGROALIMENTARE

L’ITS è molto più di un corso di specializzazione. È un percorso formativo ad alta specializzazione pensato e studiato insieme al mondo del lavoro con l’obiettivo di formare persone con elevate competenze, unite all’esperienza sul campo, dei diversi settori.

I Percorsi Formativi sono BIENNALI e sono rivolti a candidati Diplomati o con Attestato professionale e certificazione IFTS (con anno integrativo / corso post diploma) che desiderino specializzarsi nel settore AGROALIMENTARE.

Le iscrizioni sono aperte sino al 20 ottobre 2021.

Avvio dei percorsi formativi il 30 ottobre 2021.

È possibile effettuare la pre-iscrizione collegandosi direttamente al sito www.itsemporiumdelgolfo.it/ cliccando su “Iscrizione alla mailing list” del percorso prescelto.

Giovedì 14 ottobre alle ore 16.00, presso il laboratorio l’IPSEOA Titone – viale dei Templi a Castelvetrano, si svolgerà un incontro informativo rivolto agli interessati alla presenza della dott.ssa Vincenza Mione, dirigente scolastica presso l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Girolamo Caruso” Alcamo e direttrice dei corsi dell’Emporium del Golfo e del prof. Enzo Giuseppe Munna, presidente della Fondazione “Emporium del Golfo”.

L’ingresso sarà consentito ai primi 40 partecipanti muniti di certificazione verde (green pass).



AUTORE. Redazione