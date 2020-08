Le selezioni regionali di Miss Italia fanno tappa a Custonaci per l’organizzazione dell’agente esclusivista Salvo Consiglio in collaborazione con la Pro Loco e l’Amministrazione Comunale. Serata molto apprezzata dal pubblico grazie alla bellezza in passerella delle ragazze in gara ed al talento degli ospiti musicali. Hanno presentato Antonello Consiglio ed Anna Passalacqua (Miss Sicilia 2015 e Miss Dermal Institute 2017), presente anche Marianna Taormina (Miss Sorriso Sicilia Est 2018).

Tanta passerella per un risultato finale che ha visto trionfare la ventenne Paola Gambina di Menfi che ha conquistato la coroncina simbolo di sovranità e bellezza. In seconda posizione con la fascia di Miss Rocchetta la ventenne alcamese, Claudia Schiavone. Terzo posto per Simona Ingrasciotta, 18 anni di Castelvetrano. Con la fascia Be Much in quarta posizione la diciottenne palermitana Chiara Intravaia. Al quinto posto un’altra palermitana, Adriana Terranova, di 21 anni. Sesta la ventunenne castelvetranese Eleonora Giacobbe.

Adesso in programma altre due serate in provincia di Trapani: il 7 agosto all’interno del “Mazara Food Fest” sul Lungomare San Vito di Mazara del Vallo per una selezione regionale. Nello stesso luogo il giorno dopo è prevista la prima finale regionale dopo la pandemia. Entrambi gli eventi inizieranno alle 21. Le selezioni proseguiranno fino al mese di novembre

In Sicilia le selezioni di Miss Italia sono un’esclusiva dell’agente regionale Salvo Consiglio, per iscrizioni alle prossime selezioni visitate www.missitalia.it

foto: Tiberio Cantafia