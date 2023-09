ASCOLTA L'ARTICOLO

Settimana ricca di emozioni e adrenalina durante il Campionato Europeo di Kickboxing che si è svolto a Istanbul, in Turchia. Un grande evento che ha visto gareggiare ben 2078 atleti tra i migliori provenienti da tutta Europa; fra questi, due atleti castelvetranesi del Team Marino hanno vestito la maglia della Nazionale Italiana: Emanuele Cangemi e Roberta Alopari.

Emanuele si è fermato agli ottavi di finale, battuto da un forte atleta inglese. Roberta Alopari, già Campionessa mondiale nell’ottobre 2022, ha raggiunto la vetta più alta del podio ottenendo il titolo di Campionessa Europea. I maestri Vito e Cesare Marino, a gara conclusa, si dichiarano soddisfatti delle prestazioni dei loro atleti e orgogliosi di aver portato lustro alla città di Castelvetrano. I giovani atleti al ritorno da Istanbul si prepareranno per il prossimo evento che si terrà a Jesolo a fine settembre. Il Team Marino ringrazia Gica Consulting srl per aver sostenuto Roberta in questo evento.

AUTORE. Redazione