I Carabinieri della Stazione di Partanna, nel corso di un mirato servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, condotto con il supporto di personale della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia, hanno tratto in arresto L. L., residente a Partanna, cl.81, gravato da precedenti di polizia.

Nello specifico, i militari, che già da qualche tempo tenevano sotto controllo i movimenti dell’uomo con discreti servizi di osservazione, nel momento ritenuto più opportuno, hanno deciso di svolgere delle perquisizioni presso la sua abitazione. Nel corso dell’attività, i militari operanti hanno rinvenuto, abilmente nascosta in un armadio nella camera da letto dei bambini, 300 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana – di cui gran parte già stata predisposta per lo smercio – la somma contante di euro 3840,00 in banconote di vario taglio e ritenuta verosimilmente provento del traffico illecito, oltre che materiale per il confezionamento delle dosi.

Quanto rinvenuto è stato posto immediatamente a sequestro penale. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio direttissimo.

Nel corso dell’udienza, tenutasi nella mattinata di ieri, la competente Autorità Giudiziaria, oltre a convalidare l’arresto operato dai Carabinieri, ha sottoposto l’uomo alla misura cautelare del l’obbligo di dimora nel comune di Partanna con la prescrizione di rimanere in casa dalle 19:00 alle 07:00.

Legione Carabinieri “Sicilia”

Comando Provinciale di Trapani

COMUNICATO STAMPA