L’evoluzione dei prodotti high-tech è stata negli ultimi anni davvero inarrestabile. La diffusione capillare di Internet in tutto il mondo ha portato le varie società ad investire molto nello sviluppo di tecnologie sempre più all’avanguardia in grado di soddisfare anche i palati più suscettibili. Così, dalla nascita del web, sempre più società hanno introdotto migliorie e tecnologie in grado di rendere la navigazione più fluida, meno intermittente, più comoda, sicura e senza intoppi.

Nel giro di 30 anni, da fenomeno di nicchia, Internet ha invaso tutte le case e non solo, migliorando considerevolmente la qualità di vita di tutti gli esseri umani. Con la rete, infatti, molti hanno accesso ad un bagaglio di informazioni quasi infinito, utile per risolvere piccole questioni o sciogliere semplici dubbi attraverso una ricerca con Google, ma anche questioni di importanza maggiore. Da sottolineare, ad esempio per quanto riguarda l’Italia, l’utilizzo della connessione per migliorare la fruizione di alcuni servizi, sia sanitari che fiscali, attraverso l’introduzione dello SPID.

Un’altra novità introdotta con Internet sta sicuramente nella possibilità di mandare messaggi ed effettuare chiamate proprio attraverso il servizio di rete e molte app di messaggistica o social come Whatsapp, Instagram e Facebook hanno aggiornato i loro servizi proprio per fornire ai clienti la possibilità di effettuare chiamate attraverso la rete mobile 5G. Per questo motivo, da un po’ di tempo sono state messe in commercio anche alcuni gadget funzionali proprio per effettuare chiamate con servizio di rete, come le cornette telefoniche 5G, da collegare comodamente al proprio telefono per migliorare la qualità della conversazione e per dare anche un tocco retrò alle tue chiamate.

Sebbene possa sembrare apparentemente un accessorio superfluo, avere un dispositivo pronto per il 5G può rivelarsi molto più utile di quanto sembri, non solo per chi è amante delle novità tech, ma anche per chi vuole organizzare il proprio workspace in maniera più efficace.

Utilizzi di Internet – Giocare ai casinò online

In questa maniera, infatti, potrai ovunque giocare senza problemi sui casinò online, oppure condividere contenuti sui social, fare ricerche per i propri studi o utilizzare le app che servono per il tuo lavoro mentre stai al telefono.

Quali sono i device 5G-Ready?

A ben vedere, per il momento non è molto difficile trovare un device portatile che possa integrare anche una cornetta telefonica 5G, dal momento che di solito è facilmente collegabile attraverso cavo jack 3,5 mm o addirittura attraverso il Bluetooth. Di conseguenza, si può comprare una cornetta telefonica 5G per qualsiasi smartphone, tablet o device connesso a Internet che abbia un’entrata jack o che supporti il Bluetooth.

Una volta acquistato un telefono 5G-Ready, connetterla al proprio cellulare o al proprio tablet sarà semplicissimo e per utilizzarla basterà semplicemente far partire la chiamata e avvicinare all’orecchio questo device.

Conviene acquistare un telefono 5G-Ready?

Ma adesso veniamo alla domanda che tutti si stanno facendo: conviene acquistare un telefono che abbia integrata anche la tecnologia 5G? La risposta non è così scontata come sembra. Potrebbe sembrare infatti, senza darsi troppe spiegazioni, che utilizzare un dispositivo con tecnologia 5G sarebbe una cosa superflua e quasi inutile, visto che puoi semplicemente avvicinare il telefono all’orecchio invece che la cornetta telefonica, ma in realtà non è proprio così. Soprattutto se sei un lavoratore, utilizzare questo device per le tue chiamate potrebbe rivelarsi utile, perché potresti parlare a telefono senza però mai perdere di vista i tuoi obiettivi.

Questo perché ti permette di continuare a utilizzare tranquillamente i tuoi device e quindi per un tipo di lavoro multitasking, l’utilizzo della cornetta telefonica con tecnologia 5G può essere davvero utile. Stai facendo una ricerca con il tuo tablet, stai leggendo le tue email o semplicemente utilizzando un’applicazione per il tuo lavoro e qualcuno ti chiama? Puoi utilizzare la cornetta e continuare la tua attività in tutta semplicità. Acquistare una cornetta telefonica può rendere più comoda la tua workstation e può migliorare la qualità del tuo lavoro.

Ulteriori sviluppi – WiFi Calling

Oltre alle cornette telefoniche con tecnologia 5G da collegare ai propri device, un’altra novità per quanto riguarda la telefonia è il WiFi Calling, ovvero la possibilità che WindTre e Tim hanno cominciato a mettere a disposizione di effettuare chiamate attraverso la rete WiFi all’interno delle proprie abitazioni. In questa maniera, anche se abiti o hai una rete WiFi in un luogo senza copertura 5G o 4G, con il WiFi Calling potrai effettuare chiamate liberamente!

