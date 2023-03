Felice Crescente, attuale direttore del Parco archeologico di Selinunte, è stato nominato direttore ad interim del Parco archeologico Lilibeo di Marsala. La nomina è arrivata dall’Assessorato regionale per l’identità culturale siciliana dopo che il direttore del Parco Lilibeo Bernardo Agrò si è dimesso perché coinvolto in un’inchiesta della Guardia di Finanza per fatti verificatisi quando era direttore del Parco di Selinunte. Ora Crescente è direttore a Selinunte e ad interim a Marsala, nella sede che occupò Agrò sino a qualche settimana addietro. Originario di Castelvetrano, laureato in Scienze Agrarie, Crescente è stato per vent’anni all’Assistenza tecnica specializzata dell’Assessorato all’agricoltura, ha ricoperto il ruolo di Direttore del Consorzio di bonifica di Trapani ed è stato dirigente dell’Ufficio provinciale del lavoro di Trapani e Palermo. Per due anni è stato alla guida dell’Ispettorato agricoltura di Trapani e in quest’ultimo anno ha diretto l’Ufficio legale e contenzioso del Dipartimento beni culturali.