ASCOLTA L'ARTICOLO

Dopo due anni di stop dovuto alla pandemia Covid-19, ritorna a Castelvetrano la festa della Madonna della Salute. Da giovedì 21 a domenica 24 aprile sono organizzati diversi momenti religiosi. Giovedì 21: ore 10,30, il simulacro della Madonna sarà portato in pellegrinaggio all’interno dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Dalle ore 17, santo Rosario e santa messa. Venerdì 22: dalle ore 17, santo Rosario e santa messa. Sabato 23: ore 17,30, santo Rosario; ore 18, santa messa presieduta da don Giacomo Putaggio. Domenica 24: ore 11, santa messa presieduta da don Rino Randazzo; ore 12, recita del Regina Coeli e la Supplica; ore 18, santa messa e processione per le vie del quartiere. Al rientro della processione verrà impartita la benedizione solenne con la Insigne Reliquia di un frammento del velo della Vergine Maria. La parrocchia è stata associata con “speciale vincolo spirituale” alla Patriarcale Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma e reso partecipe delle sue indulgenze. I pellegrini e i devoti che varcheranno la porta della parrocchia nel giorno della festa, potranno lucrare l’indulgenza plenaria.

AUTORE. Redazione