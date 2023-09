ASCOLTA L'ARTICOLO

Cinquantatré anni dopo insieme per rivivere i bei momenti vissuti sui banchi di scuola. A ritrovarsi per un momento conviviale sono stati gli ex alunni della 5a B dell’istituto tecnico commerciale “G. B. Ferrigno” di Castelvetrano nell’anno scolastico 1969/70. Il desiderio di ritrovarsi insieme era stato espresso da uno degli ex studenti che, grazie ai social, ha iniziato a contattare gli ex compagni e organizzare la rimpatriata. Per l’occasione è stato invitato l’ex professore Francesco Giacalone di Marsala, oggi 91enne. Gli ex compagni riunitisi in un locale di Mazara del Vallo sono stati: Nicolò Agola, Giovanni Cusumano, Filippo, Giacomo e Giovanni Di Stefano, Giovanni Fazzino, Mario Ferraro, Ignazio Giannilivigni, Antonino Gisone, Giuseppe Indelicato, Vito Lisciandra, Giovanni Mangiaracina, Paolo Marotta, Domenico Pellicane, Nicolò Piazza, Edoardo Rizzo, Eugenio Sinfonia, Aldo Tancredi e Costantino Virdone.

AUTORE. Redazione