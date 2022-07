ASCOLTA L'ARTICOLO

Dopo 50 anni insieme. A organizzare la “rimpatriata” sono stati gli ex alunni della 5a sezione A dell’Istituto tecnico commerciale “G.B. Ferrigno” che frequentarono l’ultimo anno delle superiori nell’anno scolastico 1971/72. In questi decenni gli ex compagni di scuola si sono tenuti in contatto, non perdendosi mai di vista. Al traguardo del mezzo secolo hanno scelto di condividere insieme una serata presso il Baglio Trinità, ricordando i momenti vissuti tra i banchi di scuola. Così si sono ritrovati: Giuseppe Montalto, Antonino Lombardo, Giuseppe Ancona, Antonio Nuccio, Santo Corrente, Gaspare Varvaro, Ina Paladino, Barbara Parisi, Vita Bellafiore, Vincenzo Urbano, Vincenzo Mandina, Nicola Mandina, Marisa Zinnanti, Santo Nastasi, Calogero Feliciano e Michele Indelicato.

