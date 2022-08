ASCOLTA L'ARTICOLO

Tutto è nato per una pura casualità. Norma Galfano si è incontrata con l’ex compagna di scuola Lina Inzirillo ed è nata l’idea: perché non riunire insieme gli ex compagni di scuola? Presso il ristorante “L’arte del gusto”, il 22 agosto, si sono ritrovati gli alunni che si sono diplomati presso l’Istituto magistrale di Castelvetrano nel 1988. Compagni di scuola della sezione D che, dapprima, grazie al passaparola e i social, hanno creato un gruppo WhatsApp per organizzarsi in vista della serata da trascorrere insieme. Durante la cena gli ex alunni, oggi professionisti, hanno ricordato i momenti belli vissuti tra i banchi di scuola e coinvolto in una videochiamato l’ex professoressa di matematica Caterina Salvo per un saluto.

Hanno partecipato all’incontro: Margherita Varvaro, Agata D’Angelo, Angela Signorello, Catia Lo Sciuto, Catia Rizzuto, Francesco Zizzo, Katia Ingrasciotta, Leo Lo Sciuto, Lina Inzirillo, Norma Galfano, Rosa Giannilivigni, Patrizia Stallone, Salvatore Di Giovanni, Tonino Crimi, Roberto Cipriamo, Maurizio Palminteri

AUTORE. Redazione