Da domani metà della popolazione studentesca degli Istituti superiori di Castelvetrano tornerà in aula. Sarà un rientro particolare per gli alunni che si dovranno abituare, in questo primo periodo, sia a lezioni in presenza che con didattica a distanza. In classe, infatti, si ritroveranno a settimane alterne: si inizia domani con un primo gruppo e poi, la settimana successiva, un altro gruppo. “Occorreva riportare i ragazzi a scuola – commenta Rosanna Conciauro, dirigente scolastico dell’Istituto Alberghiero ‘Virgilio Titone’ – è dal 24 ottobre che abbiamo dovuto affrontare l’anno scolastico con la didattica a distanza”. Per il ritorno a scuola, però, non mancano le preoccupazioni, soprattutto per i comportamenti al di fuori dell’ambiente scolastico: eventuali assembramenti all’esterno degli istituti e i comportamenti a bordo dei pullman che utilizzeranno gli alunni provenienti dai paesi vicini. La Conciauro invita tutti alla “responsabilità nei comportamenti”.