ASCOLTA L'ARTICOLO

Nella giornata di giovedì 6 aprile, il Direttivo del “Tribunale per i diritti del malato” in occasione della settimana Santa, ha offerto, grazie alla disponibilità di Francesca Vaccara, un piccolo dono ai pazienti oncologici e dializzati, presso i reparti di oncologia, ematologia e nefrologia dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Piccoli gesti, che però insieme ad un sorriso e qualche parola di conforto, aiutano a superare momenti difficili. Altre iniziative sono già nel calendario del TDM, che insieme all’ associazione AVO, tenta di non lasciare soli i propri pazienti.

AUTORE. Redazione