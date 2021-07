«Un grazie a tutte le Forze dell’ordine che sono intervenute ma, soprattutto, ai carabinieri che non mi hanno mai lasciata sola». A parlare ora è la badante della signora affetta da Alzheimer che, qualche giorno fa, è uscita dalla casa estiva di Tre Fontane ed è scomparsa nel nulla, creando per un’intera serata preoccupazione tra i parenti e le stesse Forze dell’ordine. L’anziana è stata ritrovata intorno alle due di notte in mezzo a un canneto dove si era fermata. «Tutto è successo nel pomeriggio – spiega la badante a CastelvetranoSelinunte.it – la signora riposava e io mi ero allontanata, lasciando a casa mia nipote. Per alcuni dolori addominali lei si è pure addormentata e quando la signora si è svegliata e alzata dal letto ha aperto la porta ed è uscita».

Le ricerche sono subito iniziate non appena la badante ha avvertito le forze dell’0rdine. «I militari dell’Arma mi sono stati a fianco, sostenendomi anche psicologicamente, ero molto preoccupata e in tensione – spiega ora la signora – l’impegno è stato massimo e il mio grazie oggi va a tutti: Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e gli stessi carabinieri. Senza la loro attività di ricerca ritrovare l’anziana donna sarebbe stato difficile».