E’ stata ricoverata nel reparto Covid dell’Ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo una donna incinta al nono mese di gravidanza. La donna ricoverata è moglie del fotografo professionista di Marsala, Fabrizio Giacalone che si occupa di eventi quali cresime, prime comunioni ecc e, dunque, si attende in queste ore l’esito del tampone sul marito per tracciare gli eventuali contatti dello stesso. Nel frattempo, l’ASP di Trapani sta cercando di contattare tutte le persone che negli ultimi giorni hanno avuto contatti con la donna.

“È ormai noto – ha scritto il fotografo sui social – che il coronavirus ha colpito la mia famiglia, nonché mia moglie che in questo momento si trova in dolce attesa. E’ ricoverata in ospedale ma non è grave, sia io che i miei figli siamo in quarantena ma non abbiamo alcun sintomo e siamo in attesa che ci venga fatto il tampone. Confido nella buona fede”

Il reparto dell’Ospedale “Abele Ajello” era stato aperto appena ieri dove, al peggiorare delle condizioni, era stato ricoverato un uomo di Petrosino. Attualmente, quindi, sono due i pazienti ricoverati nel reparto che prevede la possibilità di assistere pazienti Covid nelle varie fasi della malattia. Dispone di 12 posti letto di degenza ordinaria e sub intensiva e 4 posti letto di terapia intensiva.