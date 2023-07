ASCOLTA L'ARTICOLO

Nella giornata di ieri, intorno alle ore 19, ad Alcamo Marina in località Battigia, a causa del mare molto agitato, una donna di 45 anni veniva trascinata a largo non riuscendo più a tornare. Tra i bagnanti un Carabiniere libero dal servizio, effettivo alla Stazione di Riano (RM), decideva di intervenire dando supporto al bagnino e ad un equipaggio della guardia costiera che non riusciva però ad avvicinarsi per soccorrere la donna.

Dopo aver afferrato un salvagente rigido con una lunga cima si tuffava senza pensarci due volte dirigendosi verso la 45enne che stremata rimaneva in balia delle onde aggrappata ad una boa. Collaborato da appartenenti ad altre forze di polizia giunti a seguito di alcune chiamate dei presenti riuscivano con non poche difficoltà a raggiungere la donna e portarla in salvo.

AUTORE. Redazione