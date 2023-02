ASCOLTA L'ARTICOLO

Non capita tutti i giorni di vedere delle buone azioni, come quella dello scorso venerdì. I titolari di un’agenzia di viaggi e di una farmacia hanno donato gratuitamente un defibrillatore alla squadra di volley femminile di Castelvetrano “New Efebo Volley” guidata da Santo Scaglione e Gabriella Priulla. La consegna del prezioso strumento medico è avveduta alla presenza di Giacomo Bua per la CityPass Travel e di Nadia Palazzotto per la Farmacia Palazzotto. Un gesto che è anche motivo di stimolo per la società sportiva che offre corsi di avviamento alla pallavolo già a partire dai 6 anni.

Il defibrillatore è uno strumento importante affinchè le attività agonistiche vengano svolte in sicurezza ed armonia. Dal 2007 è obbligatorio per tutte le società sportive. Ogni impianto sportivo deve essere dotato di un defibrillatore semiautomatico nel corso delle gare e deve essere presente una persona formata all’utilizzo del dispositivo salvavita. Gli obblighi gravano in capo a tutte le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano una delle 396 discipline sportive riconosciute dal Coni.

AUTORE. Redazione