Dona la vista ad un bambino. Ogni giorno, nel mondo, dei bambini diventano ciechi a causa di malattie degli occhi che si possono facilmente prevenire Tu puoi fermare tutto questo! Acquista un occhiale presso Maxoptical a Castelvetrano e parte del ricavato sarà devoluto per sostenere il progetto di Sightsavers Italia Onlus, un’associazione che lavora in oltre 30 paesi in via di sviluppo in Africa e in Asia.

La sua missione è eliminare la cecità evitabile e offrire pari opportunità alle persone con disabilità. Sightsavers collabora con enti locali, regionali, nazionali ed internazionali, ministeri, organizzazioni governative e non governative. Con il loro aiuto, distribuisce le medicine per prevenire e curare le malattie, effettua le operazioni chirurgiche e le visite agli occhi. Maxoptical sostiene Sightsavers Italia Onlus e dona una parte del ricavato delle vendite all’associazione per salvare la vista nei paesi più poveri. Maxoptical si trova a Castelvetrano in Via Frà Serafino Mannone, 93. Info 0924.907359 www.maxoptical.it

AUTORE. Redazione