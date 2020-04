L’Associazione Nazionale Nucleo Operativo Emergenze ( N.O.E. ) oggi più che mai in questo triste periodo storico che ci vede impegnati già da diversi mesi, in prima linea sotto il coordinamento del Dipartimento Regionale di Protezione Civile per attività di contenimento e diffusione del coronavirus meglio Identificato come COVID -19, che da diverse settimane sta affliggendo anche il nostro territorio in un’emergenza sanitaria con una serie di criticità per la popolazione, con un piccolo gesto di solidarietà e altruismo verso i più vulnerabili, tramite la locale sezione AVIS di Castelvetrano con grande professionalità, serietà e in sicurezza con tutte le dovute precauzioni imposte continuano a garantire la raccolta di plasma, il personale del N.O.E, dà il suo contributo per salvare una vita.

Il Presidente del N.O.E. Sig. Giuseppe Rapallo vuole lanciare un appello a tutti i donatori e aspiranti donatori che c’è sempre bisogno di sangue e non bisogna dimenticare di recarsi in un centro AVIS per donare il proprio sangue a favore di tutti quelli e sono tanti che ne hanno bisogno. Prima, molti anni fa, c’erano i donatori, quelli che vendevano il proprio sangue, pronti sempre negli ospedali, ora per fortuna è cessato questo turpe mercato, il sangue si dona. Ciascuno di noi è chiamato a questo ”dovere civile”. Non costa nulla anzi al contrario si ottiene un controllo gratuito e periodico della propria salute fisica, gli esami eseguiti prima sul donatore e dopo sul sangue donato, vengono inviati con certificazione allo stesso donatore.

Adesso è cambiato il concetto di “salute” , non più salute fisica ma una sorta di benessere psicologico ,sociale ,dinamico ,oltre che fisico… . Io non posso stare bene se un altro vicino a me non sta bene. Un atto eroico ,certo, perché per donare è necessario superare tanti pregiudizi e accettare la sfida con se stessi, di essere capaci e poi la soddisfazione grande per avere vinto la sfida con se stessi. E’ una grandissima soddisfazione aver contribuito a salvare una vita. Auguri allora ai futuri, spero prossimi, numerosi,EROI!!!!!

Ringraziando le tante persone che ci hanno sostenuto fino adesso con piccoli gesti di generosità di donazioni volontarie a sostegno del nostro operato e per chi vorrebbe sostenerci lo può fare attraverso delle seguenti modalità:

Piattaforma:

https://www.gofundme.com/f/covid19-raccolta-fondi-nucleo-operativo-emergenze

Bonifico Bancario IBAN IT48 W089 5281 8300 0000 0079 777

Istituto : Banca di Credito Cooperativo “ G. Toniolo ” di San Cataldo Agenzia di Castelvetrano

Causale: Donazione Emergenza Covid-19

UFFICIO STAMPA N.O.E.