Giovedì 26 marzo alle ore 18:00 presso la chiesa di san Giovanni Battista don Giuseppe Ivan Undari affiderà la città di Castelvetrano all’intercessione del suo Patrono. Ecco le parole dell’arciprete: “Carissimi fratelli e sorelle di tutte le comunità ecclesiali, accogliendo l’invito del vescovo rivolto ai parroci delle chiese madri, ho pensato di coinvolgere tutti i fedeli a pregare in comunione, affidando al patrocinio di san Giovanni Battista la nostra città e i suoi abitanti.

Sarà una preghiera corale quella che, giovedì 25 marzo alle ore 18:00 dalla chiesa del patrono e dalle vostre case, innalzeremo al Padre datore di ogni dono, per chiedere la liberazione dalla minaccia del virus, la salute e la pace. Sarà mia premura farvi avere tramite i social che ringrazio per la disponibilità, il testo della preghiera.

In questi giorni la collaborazione con il Sindaco, la Caritas parrocchiale, la Croce Rossa, il Lions, la Fidapa, per essere al fianco di coloro che vivono situazioni di povertà mi fanno ben sperare e ritenere che soltanto uniti potremmo, superato questo momento, raccogliere le sfide che si presentano impegnandoci a collaborare insieme per il bene di tutti. Ringraziandoti per la preziosa collaborazione ti auguro di trascorrere una buona giornata”