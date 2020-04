L’Italia e di conseguenza la città di Castelvetrano si preparano a vivere una Pasqua 2020 diversa dal solito. L’emergenza coronavirus, infatti, ha reso necessari alcuni provvedimenti che modificano le tradizioni della Settimana Santa.

“Quest’anno niente benedizione delle Palme e le celebrazioni, compresa la veglia di Pasqua verranno trasmesse in diretta su internet sul social network Facebook – comunica Don Rino Randazzo, parroco dell’Unita Pastorale “Maria SS. Annunziata – Maria SS. della Salute” che da quando si è disposto il divieto delle celebrazioni a porte aperte con la partecipazione dei fedeli, ha iniziato ad effettuare le dirette Facebook dalle FanPage delle sue Parrocchie.

“Tenendo presenti le indicazioni della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, della Conferenza Episcopale Italiana e del nostro vescovo Domenico, nonché delle norme governative che regolano l’emergenza Covid-19, le varie celebrazioni si svolgeranno senza concorso di popolo. I fedeli saranno invitati a unirsi alla preghiera dalle proprie abitazioni, anche grazie alla trasmissione in diretta Facebook dei vari momenti celebrativi e alla valorizzazione di sussidi per la preghiera familiare e personale.

Gli indirizzi per seguire la diretta sono:

https://m.facebook.com/parrocchiaannunziatacv/

https://m.facebook.com/parrocchiadellasalute/?locale2=it_IT

Il programma delle celebrazioni è il seguente:

4 aprile 2020, ore 18.30

Primi Vespri della Domenica delle Palme

5 aprile 2020, ore 10.30

Domenica delle Palme e della Passione del Signore

9 aprile 2020, ore 18.30

Giovedì Santo – Santa Messa nella Cena del Signore

10 aprile 2020, ore 16.00

Venerdì Santo – Celebrazione della Passione del Signore

11 aprile 2020, ore 21

Sabato Santo – Veglia pasquale nella notte santa

12 aprile 2020, ore 10.30

Domenica di Pasqua – Risurrezione del Signore – Santa Messa del Giorno