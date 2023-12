Don Gioacchino Arena, 56 anni, originario di Vita è il nuovo Vicario generale della Diocesi di Mazara del Vallo. Lo ha annunciato stamattina il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella, al termine della santa messa per i suoi 40 anni di ordinazione sacerdotale, celebrata nella chiesa annessa al monastero di clausura di San Michele a Mazara del Vallo. Don Gioacchino, attuale parroco a Gibellina e Vita, è stato ordinato presbitero il 3 luglio 1999 da monsignor Emanuele Catarinicchia. È stato vicario parrocchiale in Cattedrale, a San Lorenzo, a Santa Maria di Gesù e poi parroco nella parrocchia San Francesco di Paola di Castelvetrano e ora a Vita e Gibellina. «Il mio grazie va a don Vincenzo Greco che in questi anni, da Vicario generale, ha servito la Chiesa di Mazara del Vallo con intelligenza, cuore e amore – ha detto il Vescovo monsignor Giurdanella – don Gioacchino si inserisce in questo cammino sinodale che sta vedendo impegnata anche la nostra Chiesa locale».

AUTORE. Redazione